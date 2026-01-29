APEX Investment PJSC Bearer zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

APEX Investment PJSC Bearer lud am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat APEX Investment PJSC Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 232,1 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,1 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 0,87 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 AED beziffert. Im Vorjahr waren 0,020 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 865,16 Millionen AED in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte APEX Investment PJSC Bearer einen Umsatz von 852,85 Millionen AED eingefahren.

Redaktion finanzen.at