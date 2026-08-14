Apex Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Apex Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,45 PHP. Im letzten Jahr hatte Apex Mining einen Gewinn von 0,300 PHP je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 6,26 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,80 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at