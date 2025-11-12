Apex Mining legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apex Mining hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 PHP gegenüber 0,230 PHP im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 5,78 Milliarden PHP gegenüber 3,74 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at