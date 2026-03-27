Apex Mining präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Apex Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 PHP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 PHP erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5,61 Milliarden PHP beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,12 Milliarden PHP umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,35 PHP gegenüber 0,760 PHP im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 20,52 Milliarden PHP vermeldet. Im Vorjahr hatte Apex Mining 14,54 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.at