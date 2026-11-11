Apex Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Apex Mining hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 PHP, nach 0,380 PHP im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apex Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,02 Milliarden PHP im Vergleich zu 5,78 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at