Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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24.04.2026 15:00:40
'Apex' Review: Charlize Theron Netflix Thriller Avoids Rock Bottom, but Barely
Strong performances by Charlize Theron and Taron Egerton make this Australian survival thriller tolerable.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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