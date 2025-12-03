Aphelion Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aphelion Capital hat am 01.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,6 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at