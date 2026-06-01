Aphelion Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aphelion Capital präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,05 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 110,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 1,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at