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02.09.2026 06:31:29
Aphelion Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aphelion Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -0,04 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 2,7 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 377,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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