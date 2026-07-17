Truth Social Aktie
WKN DE: TRUTH1 / ISIN: NET000TRUTH1
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17.07.2026 12:03:00
API-Zugang für Truth Social: Schnellerer Zugang zu Trumps Beiträgen gegen Geld
Wenn Donald Trump auf Truth Social schreibt, kann das die Börsen beeinflussen. Wer Beiträge möglichst schnell sehen will, soll dafür einen API-Zugang bekommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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