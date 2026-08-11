Truth Social Aktie
WKN DE: TRUTH1 / ISIN: NET000TRUTH1
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11.08.2026 08:12:00
API-Zugang für Truth Social: Zehn Kunden zahlen für Zugriff auf Trumps Beiträge
Donald Trumps Kurznachrichtendienst verdient pro Monat schon mehrere hunderttausend US-Dollar mit dem schnellen API-Zugriff auf die Beiträge des US-Präsidenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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