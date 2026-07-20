Truth Social Aktie
WKN DE: TRUTH1 / ISIN: NET000TRUTH1
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20.07.2026 06:51:00
API-Zugang für Truth Social soll bis zu 100.000 US-Dollar im Monat kosten
Donald Trumps Beiträge auf Truth Social können die Finanzmärkte bewegen. Über einen API-Zugang soll man sie bald in Echtzeit sehen. Das soll aber teuer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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