Apimeds Pharmaceuticals US äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,400 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at