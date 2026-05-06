Apimeds Pharmaceuticals US öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Apimeds Pharmaceuticals US präsentierte in der am 04.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,550 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at