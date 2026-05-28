Apimeds Pharmaceuticals US: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apimeds Pharmaceuticals US hat sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,26 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apimeds Pharmaceuticals US -0,050 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at