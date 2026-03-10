Celcuity Aktie
WKN DE: A2JAAX / ISIN: US15102K1007
|
10.03.2026 19:47:25
Apis Capital Trims Holdings of Celcuity Stock, According to Recent SEC Filing
On February 17, 2026, Apis Capital Advisors, LLC disclosed in an SEC filing that it sold 174,000 shares of Celcuity (NASDAQ:CELC), an estimated $14.30 million trade based on quarterly average prices.According to a February 17, 2026, SEC filing, Apis Capital Advisors, LLC reduced its stake in Celcuity by 174,000 shares last quarter. The estimated value of shares sold is ~$14.30 million, calculated using the average closing price for the quarter. At quarter’s end, the position’s value increased by $21.71 million, a change reflecting both trading activity and stock price movement.Following the sale, Celcuity represented 10.46% of Apis Capital Advisors’ 13F AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
