Turning Point Brands Aktie
WKN DE: A2AKAM / ISIN: US90041L1052
|
05.03.2026 05:48:07
Apis Capital Triples Down on Turning Point Brands, Adds Another $10 Million in Stock
According to a SEC filing dated Feb. 17, 2026, Apis Capital Advisors, LLC increased its position in Turning Point Brands (NYSE: TPB) by 106,948 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $10.46 million, based on the average quarterly closing price. The quarter-end position value increased by $12.14 million, reflecting both the additional shares acquired and changes in the underlying stock price.The buy lifted the Turning Point Brands stake to 3.1% of 13F reportable AUM following the filing.As of March 4, 2026, shares of Turning Point Brands were priced at $97.58, up 38.6% over the past year, outperforming the S&P 500 by 21 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Turning Point Brands Inc
|80,00
|-4,19%
