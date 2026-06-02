Apis India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Apis India präsentierte am 30.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,77 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,590 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 978,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 901,6 Millionen INR umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,86 INR gegenüber 1,84 INR im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,91 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,48 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at