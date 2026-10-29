Apis India: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apis India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,25 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,180 INR je Aktie vermeldet.

Apis India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 659,6 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at