APL Apollo Tubes hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

APL Apollo Tubes hat am 01.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,48 INR. Im Vorjahresviertel waren 8,55 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat APL Apollo Tubes in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 56,07 Milliarden INR im Vergleich zu 51,70 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at