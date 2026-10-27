|
27.10.2026 06:31:29
APL Apollo Tubes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
APL Apollo Tubes hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,62 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,02 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 13,60 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 71,74 Milliarden INR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: Börsen in Fernost uneinheitlich
Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.