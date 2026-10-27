APL Apollo Tubes: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

APL Apollo Tubes hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,62 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 70,02 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 13,60 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 71,74 Milliarden INR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at