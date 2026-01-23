APL Apollo Tubes zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

APL Apollo Tubes lud am 22.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,17 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,82 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat APL Apollo Tubes mit einem Umsatz von insgesamt 58,15 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,04 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,60 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 55,67 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at