Aplab: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Aplab präsentierte am 26.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,49 INR. Im Vorjahresquartal waren 3,70 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aplab 143,5 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 40,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 239,3 Millionen INR umgesetzt worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,69 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 8,22 Prozent auf 584,35 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Aplab 636,67 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at