Aplab: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aplab hat am 19.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 INR. Im Vorjahresviertel hatte Aplab -4,110 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,17 Prozent auf 112,9 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at