Aplix: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aplix hat am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 11,09 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,48 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Aplix im vergangenen Quartal 672,5 Millionen JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 23,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aplix 881,7 Millionen JPY umsetzen können.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,310 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 7,18 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Aplix im vergangenen Geschäftsjahr 2,87 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aplix 3,71 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at