27.02.2026 06:31:29
APM Automotive mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
APM Automotive hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 0,13 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,190 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 590,0 Millionen MYR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 491,9 Millionen MYR.
APM Automotive hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,380 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,440 MYR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat APM Automotive im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,03 Milliarden MYR im Vergleich zu 2,08 Milliarden MYR im Vorjahr.
