13.02.2026 06:31:29
APM Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher
APM Industries hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
APM Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,150 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,92 Prozent auf 680,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 790,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
