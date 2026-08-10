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10.08.2026 06:31:29
APM Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
APM Industries lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
APM Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,05 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat APM Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 644,1 Millionen INR im Vergleich zu 723,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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