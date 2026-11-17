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17.11.2026 06:31:28
Apnimed hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Apnimed stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Apnimed hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,260 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 8,8 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 8,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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