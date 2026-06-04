Tata Steel Aktie
WKN: A0DQQE / ISIN: TH0692010R12
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04.06.2026 22:27:16
'Apocalyptic' Tata Steel fire sees 'substantial' damage to production line
Residents are advised to keep windows and doors closed as crews battle the fire in Port Talbot.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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