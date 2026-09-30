Apogee 21 zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Apogee 21 stellte am 28.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apogee 21 -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 142,86 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,200 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Apogee 21 ein EPS von -0,130 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Apogee 21 mit einem Umsatz von insgesamt 0,42 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,26 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 61,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at