Apogee Enterprises Aktie

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WKN: 867209 / ISIN: US0375981091

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06.10.2026 13:03:12

Apogee Enterprises Boosts FY27 Outlook; Shares Soar 20% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Tuesday, Apogee Enterprises, Inc. (APOG) raised its adjusted earnings and net sales guidance for the full-year 2027, based on stronger-than-expected first-half performance, the anticipated contributions from Kalwall and Groglass, and current macroeconomic conditions.

For fiscal 2027, the company now projects adjusted earnings in a range of $3.00 to $3.40 per share on net sales between $1.46 billion and $1.50 billion.

Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $2.70 to $3.25 per share on net sales between $1.38 billion and $1.43 billion.

Last week, Apogee announced that its Board of Directors has declared a quarterly cash dividend of $0.27 per share, payable on November 4, 2026, to shareholders of record at the close of business on October 20, 2026.

In Tuesday's pre-market trading, APOG is trading on the Nasdaq at $43.00, up $7.34 or 20.58 percent.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com

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