Apogee Enterprises Aktie
WKN: 867209 / ISIN: US0375981091
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06.10.2026 12:47:20
Apogee Enterprises Inc. Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - Apogee Enterprises Inc. (APOG) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $22.38 million, or $1.07 per share. This compares with $23.65 million, or $1.10 per share, last year.
Excluding items, Apogee Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $24.40 million or $1.17 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.2% to $391.14 million from $358.19 million last year.
Apogee Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22.38 Mln. vs. $23.65 Mln. last year. -EPS: $1.07 vs. $1.10 last year. -Revenue: $391.14 Mln vs. $358.19 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.00 To $ 3.40 Full year revenue guidance: $ 1.46 B To $ 1.50 B
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