Apogee Enterprises Aktie
WKN: 867209 / ISIN: US0375981091
|
24.04.2026 12:40:46
Apogee Enterprises Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Apogee Enterprises Inc. (APOG) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $16.62 million, or $0.78 per share. This compares with $2.48 million, or $0.11 per share, last year.
Excluding items, Apogee Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $19.70 million or $0.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.6% to $351.35 million from $345.69 million last year.
Apogee Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.62 Mln. vs. $2.48 Mln. last year. -EPS: $0.78 vs. $0.11 last year. -Revenue: $351.35 Mln vs. $345.69 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apogee Enterprises
|
23.04.26
|Ausblick: Apogee Enterprises verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Apogee Enterprises präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.01.26
|Ausblick: Apogee Enterprises verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Apogee Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)