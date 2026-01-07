Apogee Enterprises Aktie
WKN: 867209 / ISIN: US0375981091
Apogee Enterprises Inc. Q3 Profit Falls
(RTTNews) - Apogee Enterprises Inc. (APOG) reported earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $16.54 million, or $0.77 per share. This compares with $20.98 million, or $0.96 per share, last year.
Excluding items, Apogee Enterprises Inc. reported adjusted earnings of $22.03 million or $1.02 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.1% to $348.56 million from $341.34 million last year.
Apogee Enterprises Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.54 Mln. vs. $20.98 Mln. last year. -EPS: $0.77 vs. $0.96 last year. -Revenue: $348.56 Mln vs. $341.34 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $3.40 - $3.50
Analysen zu Apogee Enterprises
Aktien in diesem Artikel
|Apogee Enterprises
|28,80
|-9,43%