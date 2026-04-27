Apogee Enterprises legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apogee Enterprises hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 351,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 345,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 2,52 USD beziffert. Im Vorjahr waren 3,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,40 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,36 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at