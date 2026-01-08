Apogee Enterprises: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Apogee Enterprises gab am 07.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 348,6 Millionen USD gegenüber 341,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at