Apogee Enterprises stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Apogee Enterprises hat am 06.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apogee Enterprises ein EPS von 1,10 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 391,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apogee Enterprises einen Umsatz von 358,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at