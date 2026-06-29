Apogee Enterprises: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Apogee Enterprises hat am 26.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,14 Prozent auf 342,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 346,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at