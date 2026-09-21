21.09.2026 14:24:07

Apogee Minerals Appoints Brady Rak As CEO, Interim CEO Tim Fernback To Continue As CFO

(RTTNews) - Monday, Apogee Minerals Ltd. (APMI.V) announced the appointment of Brady Rak as Chief Executive Officer and Director of the company, effective September 21, 2026.

Most recently, Rak has served as VP of Business Development at Skyharbour Resources, helping the company evolve into a leading uranium exploration and prospect generation business in Canada.

Following his appointment, interim CEO Tim Fernback has stepped down from the position to continue to serve as the company's Chief Financial Officer.

Apogee's stock closed trading at C$0.1400, up 7.69 percent on the TSXV.

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