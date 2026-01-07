Apogee Enterprises Aktie
WKN: 867209 / ISIN: US0375981091
|
07.01.2026 13:13:53
Apogee Q3 Earnings Decline; Guides FY26; Stock Plunge In Pre-market
(RTTNews) - Apogee Enterprises, Inc. (APOG), a provider of architectural products and services for enclosing buildings, on Wednesday reported a decline in third-quarter fiscal 2026 earnings despite higher revenue.
For the third quarter of fiscal 2026, net earnings declined 21.2 percent to $16.55 million from $20.99 million in the prior year.
Earnings per share were $0.77 versus $0.96 last year.
Adjusted earnings declined to $22.03 million from $26.11 million in the previous year.
Adjusted earnings per share were $1.02 versus $1.19 last year.
On average, three analysts had expected the company to report $1.01 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Adjusted EBITDA increased to $46.13 million from $45.80 million in the same period last year.
Operating income decreased to $24.88 million from $28.63 million in the previous year.
Net sales increased to $348.56 million from $341.34 million in the prior year.
Further, the company expected net sales to be approximately $1.39 billion for the fiscal year 2026.
The company also anticipated earnings per share to range between $2.49 to $2.65 and adjusted diluted EPS in the range of $3.40 to $3.50.
In the pre-market trading, Apogee is 13.76% lesser at $32.16 on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apogee Enterprises
|
06.01.26
|Ausblick: Apogee Enterprises verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.12.25
|Erste Schätzungen: Apogee Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Ausblick: Apogee Enterprises gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Apogee Enterprises
Aktien in diesem Artikel
|Apogee Enterprises
|28,80
|-9,43%