Apogee Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Apogee Therapeutics veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Apogee Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -1,130 USD vermeldet.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 4,220 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apogee Therapeutics -3,300 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at