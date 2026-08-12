Apogee Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Apogee Therapeutics hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apogee Therapeutics -1,130 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at