Apogee Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Apogee Therapeutics hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at