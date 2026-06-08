Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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09.06.2026 01:50:11
Apollo and Blackstone raise $35bn in chip financing deal for Anthropic
Transaction is one of the largest private credit fundraisings, fuelling the Claude maker’s AI growth plansWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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