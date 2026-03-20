Apollo Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apollo Bancorp lud am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apollo Bancorp ein EPS von 1,46 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,72 Prozent auf 2,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,2 Millionen USD gelegen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,85 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Apollo Bancorp 11,46 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,11 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at