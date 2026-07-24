Apollo Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Apollo Bancorp veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,980 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at