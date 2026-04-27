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27.04.2026 06:31:29
Apollo Bancorp stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Apollo Bancorp hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apollo Bancorp ein EPS von 0,890 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apollo Bancorp einen Umsatz von 2,8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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