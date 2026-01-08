Apollo Education Grou a Aktie
WKN: 898968 / ISIN: US0376041051
|
08.01.2026 06:00:26
Apollo co-founder Josh Harris leads $1bn fundraising at Bruin Capital
Harris’s investment firm 26North is a lead backer of a new vehicle targeting service providers to the sports industryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!