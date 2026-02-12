|
Apollo Commercial Real Estate Finance gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Apollo Commercial Real Estate Finance präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Commercial Real Estate Finance 0,260 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat Apollo Commercial Real Estate Finance 182,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 195,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,810 USD. Im Vorjahr hatte Apollo Commercial Real Estate Finance -0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Apollo Commercial Real Estate Finance im vergangenen Geschäftsjahr 710,49 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apollo Commercial Real Estate Finance 701,53 Millionen USD umsetzen können.
